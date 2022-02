il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa Il Mattino<Austerity contro debiti la sfida ad armi dispari tra Napoli ed Inter> Il Roma<<Una difesa di ferro, e con l’Inter c’e’ Koulibaly> Buongiorno, Austerity(Napoli), contro debiti(Inter), cosi’ Il Mattino, racconta il big match di Sabato sera al Maradona, due societa’ diversamente gestite infatto di economia. Sulla carta non ci sarebbe confronto, anche se i debiti ci sono, sempre alla faccia del Fair Play finanziario, il colosso Suning(Samsung), ha gia’investito piu’ di 600.000.000 di euro in 5 anni all’ Inter, e quest’anno e’ stata severamente ammonita da Uefa e Fifa prorpio per il mancato rispetto del Fair play. Mentre di fronte, il Napoli che si Auto-Finanzia, tra diritti tv, cessioni eccellenti ,e Champions. Ma in campo non ci vanno “le partite doppie”, ed il Napoli e’ li a giocarsi il campionato, con un possibile sorpasso, e con una squadra sicuramente forte oltreche’ una societa’ solida!. Ma la notizia che tutti i tifosi aspettavano, giungne dal quotidiano Roma, che oltre ad elogiare una difesa azzurra fin qui di “ferro”, parla del ritorno in squadra del “Comandante” Kalidou Koulibaly, fresco Campione d’ Africa con la sua Nazionale, e voglioso di regalare ai suoi tifosi il titolo tanto atteso e sognato da oltre 31 anni! Spalletti adesso ha davvero l’imbarazzo della scelta.

