Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Azzurri, la notte dell’orgoglio sfida che vale il campionato> Repubblica<Spalletti, una notte da scudetto> Roma<Notte scudetto al Maradona, il Napoli rivuole il primato> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Azzurri, la notte dell’orgoglio sfida che vale il campionato, non si tratta della notte degli oscar, ma molto di piu’, questa e la notte del Maradona, della sfida scudetto Napoli-Milan, del sogno dei tifosi di riabbracciare quel titolo che manca dalla stagione 1989/90, dell’ ogoglio della squadra che vuole dare continuita’ a quel sogno tanto desiderato, e’ la notte di Napoli, bisfrattata ed infangata , da un intero paese sol perche’ si e’ napoletani, e ‘ la notte della risposta e della consacrazione…sara’ Napoli stavolta dover dire a fine gara: “Napoli chiama…Milano non risponde! Andiamo avanti con Repubblica che titola Spalletti, una notte da scudetto, ” Dobbiamo essere determinati, vogliosi e sognatori per vincere questa partita…” Queste le parole alla vigilia di Napoli-Milan, gara che mettera’la freccia al campionato e ne consentira’, con la vittoria ,di sorpassare l’ Inter. Uno Spalletti carico e motivato, deciso a “strappare dal petto”dei nerazzurri lo scudetto e tingerlo d’azzurro, per la felicita’ sua, dei suoi ragazzi e dei tifosi. “Non so quale delle due squadre arriverà meglio alla sfida, ma di sicuro non saranno più motivati di noi. Questo è impossibile” A buon intenditore, vero Luciano! Passiamo a Il Roma che titola Notte scudetto al Maradona, il Napoli rivuole il primato, Spalletti: «Scudetto renderebbe immortali le nostre carriere»…un esordio chiaro quello del mister nel presentare l’ importanza di questa gara e di questo torneo per il Napoli, e per Napoli. Poi esalta i suoi ragazzi “Il merito dei nostri risultati è tutto loro. Non ho fatto nulla di particolare. Ho trovato massima disponibilità e quindi siamo sintonizzati” ed infine ,ringrazia Napoli: “Vogliamo giocarci le nostre chance assieme al nostro pubblico che è incredibile. Aggiungo pure lo stadio che porta il nome di Diego, magari ci dà pure la sua benedizione dall’alto”. Beh, non credo che quest’ultima cosa manchera’….Nel frattempo, Grazie a tutti er il vostro seguito…e mi raccomando di seguirci sempre in tanti…persemprenapoli…e’ sempre con voi!

