Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna Stampa: Il Mattino<Barça-Napoli, i 5 duelli chiave della sfida al Camp Nou> Repubblica<Fabian Ruiz, lo spagnolo azzurro di Barcellona che avra’ le chiavi della Partita> Roma<al Camp Nou torna Anguissa, ha un conto aperto con il Barça> Buongiorno a tutti, apriamo la rassegna dei quotidiani cittadini con Il MatFabian Ruiz, tino, che scrive di 5 duelli chiave che rappresentano la gara di domani al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi. L’attcco del Barcellona e formato da Traoré, Aubameyang, Dembélé, tre calciatori molto rapidi ed abituati a queste gare. Dall’ altra parte Zieliński, Insigne; Osimhen, fantasia ed esplosivita’per gli azzurri d’attacco. In Mezzo al campo,Busquets- Anguissa, fisicita’ e scaltrezza, anche se piu’ esperienza per lo Spagnolo. Ruiz -Pedri/Gavi, lo Spagnolo azzurro, dovra’ guardarsi da entrambi, e Poi Di Lorenzo e Mario Rui, dovranno contenere le sgroppate di Alba e Dest, infine Koulibaly e Rrhamani avranno un bel da fare per difendere sia Meret, che contenere al massimo i due avanti del Barça Dembele‘ e Aubameyang. Ma il Napoli, lo scrive Repubblica, ha u8na carta importante nel suo mazzo, Fabian Ruiz, il quale, se in serata, puo’ davvero cambiare gli equilibri, e fare quella differenza che ha dimostrato in questi anni partenopei.Senza dimenticare, lo scrive il Roma, il rientro di Frank Anguissa, che ha un conto in sospeso con i catalanI. Infatti quando era al Villareal fu sconfitto per 2 a 1 a Barcellona e 4 a 1 al Vila-Real, quindi domanii avra’ l’opportunita’ di riprendersi la rivincita tanto desiderata, questa volta con la maglia del Napoli.

