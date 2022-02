Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna Stampa: Il Mattino<Napoli Inter, lo scudetto giocato in 5 grandi duelli> Repubblica<Koulibaly, accoglienza trionfale all’ aeroporto di Capodichino> Corriere del Mezzogiorno<Grazie, ora vinciamo> Buongiorno,si potrebbe definire che “Siamo tutti Koulibaly”, questa rassegna stampa dei quotidiani cittadini, vista la presenza continua, a giusta ragione, del Campione d’Africa, e difensore del Napoli, “il comandante” Kalidou Koulibaly. Accolto alla Maradona, con l’aeroporto di Capodichino, lo racconta Repubblica, che festeggia il trionfatore, un po’ come i compagni di squadra al suo arrivo a Castel Volturno, e lui ha ringraziato prima i tifosi consegnado loro la voglia di rimanere a vita in azzurro, mentre ad i suoi compagni ha distribuito la sua carica dicendo…”Grazie, ora vinciamo” come titola il Corrieredel Mezzogiorno. Insomma, il “Leone d’ Africa” e’ tornato, e giunta l’ora di “mordere” e vincere la gara contro l’Inter!. Il Mattino invece, fa due conti, Lobotka e Brozovic, Zielinski e Chalanoglu, Osimhen che va più in verticale e Dzeko che invece accorcia per ricevere palla, forti entrambi di testa, Perisic e Di Lorenzo, Barella e Fabian Ruiz. Bei duelli non ‘e vero? L a realta’ e che i due tecnici preferiscono, a mo di tango, condurre, infatti entrambi prediligono gestione palla e colpire, e questi duelli saranno determinanti per capire , domani al Maradona, a chi verra’ consegnato lo scettro del nuovo RE del campionato italiano. A domani per gli aggiornamenti di persemprenapoli.

