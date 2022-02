Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Rassegna stampa <Il Mattino><Il Salto in Alto> <Repubblica><Osimhen lancia il Napoli in alto, Sabato sfida scudetto con l’Inter> <Roma><Ad un passo dall’ Inter> <Corriere del Mezzogiorno><Napoli m3 punti d’ oro, sblocca Osimhen chiude Petagna, ADL su Insigne:”E una persona libera”> Buongiorno, tutti i quotidiani principali partenopei si soffermano sulla importante vittoria di ieri degli azzurri, con iol ritrovato Osimhen sugli scudi, suo il gol che sblocca il risultato, e con un salto in alto, piu’ della Simeoni!, trascina il Napoli ad…un passo dall’ Inter! E domenica ci sara’ lo scontro diretto al Maradona, che potrebbe significare sorpasso. Dicevamo di Osimhen, che “stacca”, da vero bomber, il tagliando dei tre punti, mettendo grande pressioni ai nerazzurri, ed anche ad ADL!.A tal proposito, ieri nel dopo gara, il presidente del Napoli e’ stato intervistato, mentre si portava al traghetto per il ritorno a casa, danun inviato di canale 21, ed alla domanda se ci credesse oppure no, la sua salomonica risposta e’ stata: “Non cominciamo a parlare di scudetto…” Il bravo inviato dell’ emittente campana, in modo molto elegante, pone un quesito su Insigne, chiedendo il perche’ si era giunti alla “rottura”, ADL chiude con questa risposta: “Insigne? E’ una persona libera ed in quanto tale e giusto che lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura….”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati