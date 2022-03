Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini￼

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Nel segno di Victor, il sogno continua> Repubblica<Super Osimhen, il Napoli in rimonta> Roma<Doppio Osimhen> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Nel segno di Victor, il sogno continua, Osimhen mattatore e goleador di razza, trascina il suo Napoli dopo il vantaggio friulano, e con la seconda doppietta consecutiva regala i tre punti che tengono il Napoli ancora in corsa per lo scudetto. Il Nigeriano nella ripresa si scatena, lotta, corre, segna, insomma prende per mano gli azzurri e li porta li a meno tre dal Milan, ma soprattutto fa felici i tifosi giunti al Maradona per continuare a sognare…grazie a Victor. Repubblica invece titola Super Osimhen, il Napoli in rimonta, Altri due gol di Victor Osimhen, hanno permesso al Napoli di battere in rimonta l’Udinese, che era passata in vantaggio nel primo tempo con Deulofeu. Poi la reazione rabbiosa nella ripresa degli azzurri, scossi pure dall’ ingresso di Mertens. Ma a fare la differenza e stato ancora una voltail travolgente bomber Nigeriano, l’uomo in piu’ di Luciano Spalletti. Infine il Roma che titola Doppio Osimhen, Termina sul risultato di 2-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Udinese, valida per la trentesima giornata di campionato. Una vittoria in rimonta importantissima per gli azzurri che possono ancora credere nel sogno scudetto. Una grande prova di carattere e personalità quella dei partenopei, e la doppietta di Osimhen ribalta il risultato e regala al Napoli 3 punti …il sogno continua….

