Il Napoli visto dai maggiori quotidiani sportivi

Per il Napoli non è sicuramente il periodo migliore della propria stagione per sfortuna legata agli infortuni e risultati che per un motivo o un altro non arrivano con continuità da un po’ di tempo a questa parte. A parlare della situazione in casa azzurra ci hanno pensato i maggiori quotidiani sportivi.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, nella parte dedicata agli azzurri titola “Napoli senza spina dorsale” sottolinenando quanto gli infortuni stiano incidendo sulla rosa di Spalletti. Parlando di quest’ultimo scrive che domani a sedersi sulla panchina dovrebbe essere Domenichini.

La Gazzetta dello Sport

La rosea tuona “Napoli da ricostruire”, parlando di come debba essere rifondata la formazione in vista del big match di domani sera contro l’Atalanta. Propone anche tre soluzioni differenti per ovviare ai problemi: il 4-2-3-1, il 4-3-3 ed il 3-4-3.

Tuttosport

Il noto giornale dedica un articolo agli infortuni del Napoli, lanciando alcune indiscrezioni. Tra queste quella che Anguissa potrebbe recuperare in tempo per la gara contro il Milan ed Ounas che prenderà il posto di Insigne qualora il capitano non dovesse riuscire a recuperare. Infine, scrive che per Fabian Ruiz ci sono più possibilità di recuperare rispetto al capitano in vista di domani sera.

