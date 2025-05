Il Napoli vince a Lecce e sogna il quarto scudetto, ma l’ombra dello scandalo Inter agita il campionato

Lecce – Il Napoli espugna il Via del Mare con una prestazione solida e concreta, portando a casa tre punti fondamentali che lo avvicinano sempre di più al sogno del quarto scudetto della sua storia. Una vittoria preziosa, ottenuta con carattere e lucidità, che consolida la rincorsa partenopea ai vertici della classifica. Ma i riflettori, almeno per ora, restano puntati anche altrove.

A tenere banco è infatti la clamorosa vicenda giudiziaria che ha investito l’Inter. Alla vigilia del match che potrebbe rilanciare o affossare definitivamente le speranze nerazzurre, è arrivata la squalifica shock dell’allenatore e del centrocampista Cavranovulu. Entrambi sono stati sospesi per aver intrattenuto rapporti con i capi ultras del club, attualmente a processo per reati legati alla criminalità organizzata. Un terremoto che scuote l’ambiente interista e rischia di lasciare strascichi pesanti anche in campo.

Il campionato, già emozionante e combattuto, si tinge dunque di sfumature imprevedibili, tra risultati sul campo e colpi di scena fuori dai rettangoli di gioco. Mai come quest’anno, tutto può ancora succedere: ogni giornata può riscrivere la classifica, ogni retroscena può cambiare i destini.

Il Napoli, nel frattempo, resta concentrato sul proprio cammino, consapevole che solo mantenendo alta la tensione potrà mettere le mani su un tricolore atteso da tempo. Ma il sipario sullo scudetto calerà solo all’ultima giornata. E fino ad allora, il finale resta tutto da scrivere.

Staremo a vedere.

