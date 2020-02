Il Napoli spreca, il Lecce gode: colpo giallorosso con Lapadula e Mancosu

Inutili le reti di Milik cui viene negato un rigore, e Callejon. Ma i salentini sono bravi a soffrire e a sfruttare le amnesie della difesa di Gattuso.SEe ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il Napoli non è ancora guarito e dopo le vittorie contro Juve, Lazio e Samp perde male in casa contro un Lecce super cinico. Decidono una doppietta di Lapadula e un capolavoro di Mancosu. Inutili le reti di Milik, cui è stato negato sull’1-2 un rigore, e Callejon.Il primo tempo è un classico del calcio. Una squadra domina ma spreca troppo e l’altra la punisce appena mette il naso nella metà campo avversaria. Per mezz’ora infatti è un gran Napoli, che alza i giri del motore e sfiora il gol in almeno 5 occasioni, complice anche un Politano ispirato che impedisce che gli azzurri pendano solo a sinistra, sull’asse Mario Rui-Insigne. Al 29’ però Falco ci prova di sinistro e Ospina smanaccia proprio sui piedi di Lapadula.Gattuso nell’intervallo sceglie Mertens per Lobotka e vira sul 4-2-3-1. Il belga lo premia subito mandando in porta Milik, che per poco comunque non sbaglia da un metro. La gara diventa avvincente perché il Napoli preme e ricama sulla trequarti, ma con un interditore in meno ogni ripartenza leccese crea il panico, complici i numeri di Saponara e Falco. E al 16’ proprio quest’ultimo pennella per Lapadula che di testa porta a scuola Di Lorenzo e fa doppietta. I giallorossi ci prendono gusto e serve un super Ospina per intercettare il colpo di testa di Barak, dimenticato da una difesa in cui il rientrante Koulibaly non convince. Così come non convince Giua quando ammonisce Milik per simulazione malgrado il polacco in area venga toccato da Donati. Nel dubbio, la chiude Mancosu con una splendida punizione. Callejon fa 2-3 nel finale, ma non basta. E a Napoli torna il buio.