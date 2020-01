Il Napoli si fa avanti per Petagna

Notizia di mercato,Dal ‘Mattino’ arriva una nuova indicazione di mercato. Gattuso ha chiesto l’attaccante, la Spal non lo accontenta.

Spunta una nuova pretendente per Andrea Petagna, attaccante della Spal decisivo anche lunedì sul campo dell’Atalanta, tra l’altro sua ex squadra.

Per l’ex calciatore nerazzurro si sarebbe fatto avanti il Napoli, su indicazione del tecnico Gennaro Gattuso, come riferito dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’: da Ferrara, però, la risposta sarebbe stata immediata. Petagna è considerato fondamentale nella corsa a una salvezza non facile da ottenere ma che dopo l’impresa di Bergamo è più alla portata.