Il Napoli punta Politano. Lui vuole la Roma ma all’Inter l’offerta piace

Gia’saltato lo scambio con Spinazzola, trattativa Giuntoli-Marotta per prestito con obbligo di riscatto. Con 25 milioni a giugno acquisto definitivo. Se i giallorossi non rilanciano, si può chiudere. Nell’affare anche Llorente.E quanto si scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it “Come ho potuto dimenticarmi che sono il figlio della gomma e della colla?”. È la frase che pronunciava Tiramolla, popolarissimo personaggio dei fumetti Anni 50. Sembra la storia di Matteo Politano, al centro del più classico dei “tira e molla”. Dall’Inter alla Roma, ma con biglietto che si è presto rivelato non essere di sola andata. Ora però potrebbe spuntare l’aggiunta del supplemento per quei 200 e rotti km che separano la Capitale da Napoli.Saltato lo scambio che l’avrebbe portato ai giallorossi per Spinazzola, l’attaccante nerazzurro è diventato un “separato in casa”. Difficile recuperarlo una volta ritenuto superfluo nei piani di Antonio Conte. E allora gli va trovata una sistemazione. Il Napoli ha così provato a rilanciare. Cristiano Giuntoli è tornato a trattare con Beppe Marotta per assicurarsi l’esterno sinistro dell’Inter. Il d.s. napoletano sta tentando di concludere con un colpo di coda l’operazione.C’è da dire, però, che il giocatore vuole la Roma, vuole giocare nel club da dove è partito a livello di settore giovanile. Ma le discussioni tra le due società non hanno trovato, finora, un punto d’incontro e, dunque, Politano potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di andare a Napoli dove, tra l’altro, guadagnerebbe di più