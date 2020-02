Il Napoli prova la rimonta europea e il calendario può dare una mano

Guardare la classifica, perché le squadre mature sanno alimentarsi anche così. «Per la prima volta ho detto alla squadra di dare uno sguardo a quello che è successo. Portare tre punti a casa sarebbe importante», ha ammesso anche Gattuso, che ieri ha rilanciato gli obiettivi del suo Napoli. Una squadra entusiasta nell’ultima settimana di lavoro e che ora dovrà dimostrare di essersi davvero messa il periodo nero alle spalle.Se ne raconta in questo articolo pubblicato su Il Mattino.it Anche perché il campionato non aspetta più. Dall’ultimo weekend agli azzurri sono arrivate solo notizie positive: sabato si era fermata la Roma contro il Sassuolo, così come il Cagliari bloccato dal Parma. Ieri l’Atalanta non è andata oltre il pari contro il Genoa in casa, stesso dicasi per il Milan che non è riuscito a battere il Verona. Un vero e proprio incastro di risultati da sfruttare al meglio per la squadra di Gattuso che stasera può approfittare del rallentamento.

Vincere a Genova per rilanciarsi, per mettere l’Europa League a soli due punti e la Champions a nove, che pochi non sono ma nemmeno irrecuperabili. Dopo i blucerchiati, Insigne e compagni troveranno il Lecce al San Paolo mentre il Cagliari va a Genova, il Verona trova la Juve, l’Atalanta sarà a Firenze e la Roma incontra il Bologna. Poi lo scontro diretto tra Gasperini e Fonseca nel 24° turno, il Milan che affronterà il Torino e il Napoli atteso dal viaggio a Cagliari in una gara probabilmente fondamentale per l’equilibrio della zona europea. Al 25° turno è affidato il doppio scontro diretto Fiorentina-Milan e Verona-Cagliari mentre il Napoli sarà di scena a Brescia, poi gli azzurri accoglieranno il Torino in casa sperando di recuperare altri punti dal confronto tra Cagliari e Roma.

A giocare un ruolo importante saranno anche le coppe infilate in un mese di febbraio fondamentale per gli azzurri. Ci sarà l’Inter in Coppa Italia e lo scontro ai nerazzurri prima della trasferta in Sardegna, poi il richiamo della musichetta Champions: la sfida al Barcellona subito dopo il Brescia può cambiare, in un modo o nell’altro, la stagione del Napoli in un mese che si annuncia già decisivo con sette sfide da non fallire