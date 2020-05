Il Napoli pensa a due gioielli dell’Atalanta

Secondo Il Mattino, il Napoli potrebbe cambiare volto la prossima stagione. In caso di addio di Mertens, altri potrebbero seguirlo. L’attacco partenopeo potrebbe cambiare completamente con due innesti di grande livello.Il club azzurro potrebbe tornare alla carica per portare a Napoli due gioielli dell’Atalanta, ovvero Zapata e Ilicic, inseguiti, a lungo, anche in passato. Molto dipenderà anche dall’Atalanta che, solitamente, non svende i propri campioni