Il Napoli non vince senza Napoli

La sosta è un’occasione abbiamo scritto stamattina. Nel tardo pomeriggio lo ribadiamo con fermezza.

Occasione per le Aziende di fare il punto sul momento e sul progetto.

È occasione anche per noi analisti che ci prendiamo il diritto di riflettere e proporre.

Riflettere e proporre questo fa un analista.

Il Napoli vince se vince la città. Vince se si crea una sola Forza.

Di questo siamo convinti.

Napoli non sarà mai Milano.

L’occasione la cogliamo da un recente intervento in radio dell’ex sindaco Luigi De Magistris attuale esponente di Unione popolare.

La politica è una cosa molto seria, merita studio e rispetto non la tiriamo in ballo, ne prendiamo l’aspetto passionale.

Napoli vince col Napoli abbiamo detto ed è in estrema sintesi il pensiero di De Magistris.

Focoso, appassionato e turbolento come sempre.

Turbolento ma uomo di partecipazione.

Lo ricordiamo quasi ogni domenica al Maradona accanto alla famiglia De Laurentiis.

Un segno ed un segnale.

In questo il neo sindaco Manfredi è assente.

Non importa il tifo importa il messaggio.

L’amministrazione locale non si può limitare alla gestione degli immobili e della viabilità degli spazi di Fuorigrotta, a nostro modo di vedere, deve partecipare.

Prendere parte. Essere parte integrante di un momento di ribalta internazionale.

Il Napoli 5.0 ha bisogno di palazzo Santa Lucia e Manfredi può far sponda ad Aurelio.

Non è importante, probabilmente è essenziale.

Conosciamo perfettamente il carattere di De Laurentiis e della sua “incapacità” di conversare con le amministrazioni ma questa volta servirebbe uno sforzo.

Questa volta servirebbe quel famoso tavolo che anche noi avevamo proposto ed offerto.

Se davvero può essere un anno diverso sta scritto sulle loro scrivanie.

Come dice il detto celebre di Maometto e la montagna?

Serve incontrarsi, non farlo sarebbe un delitto sportivo o qualcosa di simile.

