Il Napoli ha trovato il suo CR7. È Milik il pilastro di Gattuso

Il polacco,con 10 reti in 15 partite tra campionato e coppe, ha una media-gol migliore di quella di Ronaldo e ha capito in fretta cosa vuole il nuovo tecnico.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Nella scombiccherata stagione del Napoli c’è un riferimento abbastanza preciso e si chiama Arek Milik, che con 10 reti in 15 partite giocate tra campionato e coppe, come media ha fatto meglio persino di Cristiano Ronaldo. Da anni messo in discussione e con Carlo Ancelotti in continuo turnover, il polacco sta trovando continuità di rendimento visto che con Rino Gattuso è tornato a essere titolare fisso per una serie di motivi. Compreso il calo di Llorente e l’infortunio di Mertens fuori ormai da un mese.Con la nuova guida tecnica Arek ha segnato due gol (al Parma e all’Inter), ma sembra aver capito in fretta l’atteggiamento che chiede in campo l’allenatore. Con la Lazio ha colpito un palo, ma soprattutto si è contraddistinto nel finale per aver difeso palloni persino nella propria area piccola. Perché era troppo importante la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia e soprattutto riuscire a vincere una partita importante, con una prestazione all’altezza. I gol arriveranno, visto che solo in questa settimana – come ha spiegato – Gattuso si sta dedicando al lavoro e ai movimenti negli ultimi 30 metri, quelli degli attaccanti.Milik nel prossimo mese di febbraio compirà 26 anni, cioè l’età della maturazione piena di un attaccante. E di gol il polacco ne fa, anche se viene “accusato” di realizzare poche reti “pesanti” contro le big, nelle partite che contano. In effetti contro la Juve non ha mai timbrato, ma è altrettanto vero che ci ha giocato contro solo tre volte, visto i gravi infortuni subito. Diciamo che l’anno solare l’ha cominciato bene segnando un gol alla capolista (l’Inter in quel momento) chissà che la parolina magica non lo stimoli al bis.