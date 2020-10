Il Napoli esorcizza gli stregoni. Ecco come ha sconfitto il malocchio

Di Vincenzo Famiglietti

E’ stata più sofferta di quanto si immaginava potesse essere. Dopo la passeggiata sull’Atalanta, sembrava che si potesse spaccare il mondo, ma poi non si dimentichi il flop di Coppa con l’AZ.

Era, precedenti alla mano, un Napoli da rivedere. Già sotto una inconcepibile pressione,. Secondo alcuni catastrofisti era la prova del nove. Non del nove ma forse dell’otto sì.

Di fronte un Benevento, che a parte le leggende di stregoneria e gli antichi tabu, si era sinora dimostrata squadra spavalda. Coraggiosa al di là delle proprie possibilità. Audace ai limiti dell’incoscienza. E questo Benevento, che già aveva creato apprensioni ad Inter e Roma, è partito come da copione in quarta. Sarà stata mica una formula magica, o forse tanta qualità di un gruppo di valenza ma poca prudenza. Cert’è che i valorosi sanniti ci provano sempre e non disdegnano un calcio propositivo e volitivo, stregonerie a parte.

Il gruppo Gattuso, da par suo, ha iniziato la gara con le batterie un po’ scariche. Poi col passare dei minuti si è ritrovato, ha ripreso sicurezza e consapevolezza nella propria forza. Alla fine ha ribaltato tutto, con qualche sofferenza, ma con la qualità ed il piglio della grande squadra in scena sul campo di una provinciale. Le tossine della figuraccia con gli olandesi erano un timore reale, ma poi metabolizzato. Il kappao di Coppa ci può stare, nessuna squadra le vince tutte. Mai gli Dei de Calcio hanno baciato di così tanta benevolenza alcuna formazione nella storia. Figurarsi il Napoli. Il Napoli per vincerla non ha dovuto usare alcuna alchimia magica, ma solo ritrovare la consapevolezza di essere il Napoli. E di essere più forte. Ci è voluto quasi un tempo intero, nulla di grave, alla fine ha ritrovato idee e ciniscmo.

Se dopo uno scivolone ci voleva una prova di forza è arrivata eccome. Ripetiamo: il Napoli non si è illuminato di luce immensa, ma ha vinto una partita di lotta e sofferenza. Ma questa è una caratteristica dei grandi. Ed il gruppo Gattuso va umilmente, a testa alta, nella direzione giusta. Con un pizzico di sale ed una preghiera. A Benevento, anche i non superstiziosi, saranno d’accordo, che sono state utili entrambe.