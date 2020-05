Il Napoli è tornato ad allenarsi in un centro blindato.

Il Napoli è tornato oggi ad allenarsi anche individualmente. ll centro di Castel Volturno è stato blindato dappertutto. Oggi sono arrivati prima i portieri poi i difensori e poi gli altri azzurri. Hanno lavorato come decreto voleva individualmente. I giocatori subito dopo l’allenamento sono andati via subito senza fare la doccia. Questi ti di allenamento dureranno fino alla fine della settimana. Dopodichè si spera che saranno previsti allenamenti in gruppi.