Il Napoli è quasi al completo, ora Spalletti può divertirsi.

Napoli-Inter è sempre più vicina, Spalletti è a lavoro e studia la rosa, mai stata così in salute. Sono infatti rientrati in Italia anche Koulibaly e Anguissa dalla Coppa d’Africa, e avranno modo, domani, di tornare ad allenarsi col gruppo. Dopo mesi molto complessi, ad oggi gli indisponibili sono Lozano e Tuanzebe. Spalletti potrà da oggi sfruttare a pieno una rosa che in questi mesi ha valorizzato con grande maestria, recuperando elementi che sembravano sempre più fuori dal progetto: Lobotka, Elmas, il nuovo arrivato Juan Jesus, hanno trovato continuità d’impiego e si sono rivelati utilissimi, come lo stesso Rhamani, l’anno scorso “elemento misterioso” e quest’anno titolare inamovibile. Anche Petagna ha dato il suo contributo in assenza di Osimhen, e a sprazzi abbiamo potuto riscoprire anche Kevin Malcuit.

Adesso sarà interessante scoprire come verrà trovato un nuovo equilibrio, con i due rientri già citati e il ritorno a pieno regime di Osimhen, in aggiunta agli altri recuperi dei vari Insigne e Fabian, solo per citare due tra i tanti infortuni che ha subito la rosa.

Ad inizio anno probabilmente nessuno credeva al valore e alla profondità di questa rosa, tranne lo stesso Spalletti, che nelle scelte e nella comunicazione ha sempre cercato di trarre il meglio da tutti, e così ha condotto la nave fuori dalla bufera. Adesso il Napoli vede la vetta, e ha riscoperto una rosa molto larga e duttile. Come cambierà ora, dunque, la gestione della rosa in vista anche del ritorno delle coppe europee e la doppia sfida col Barcellona?

La difesa e il ritorno del “comandante”

Nonostante i problemi contrattuali, Ospina resterà titolare, Koulibaly non può che riprendere il suo posto al fianco del sempre più affidabile Rhamani. Intanto si lavorerà per il rinnovo del senegalese, e Juan Jesus sarà di nuovo una riserva, trovando spazio, magari anche come terzino, nelle rotazioni. Ghoulam e Malcuit si son fatti trovare sorprendentemente pronti, e potranno far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui se necessario.

Abbondanza in mediana

Qui è dove forse sorgono più dubbi, ci sono solo due posti per Fabian, Anguissa, Lobotka e Demme. Se per certe partite Spalletti è stato obbligato ad arretrare Zielinski al fianco di Lobo, le soluzioni adesso sono davvero tante.

Il più certo del posto sembra Fabian, per caratteristiche e valore. Vicino allo spagnolo stava trovando continuità Anguissa, finchè ha giocato è stato decisamente uno dei migliori della rosa in questa stagione. Ha dato fisicità ma anche carisma e un sacco qualità ed efficienza, frenato solo da un infortunio muscolare prima, e dalla Coppa poi.

Lobotka, invece, è forse la rivelazione del Napoli di quest’anno (al pari Rhamani), ha trovato la titolarità fissa da fine novembre. Da quel momento è forse il più positivo del Napoli, si è rivelato un grandissimo mediano, capace di pulire molto bene il gioco e di coprire i centrali. Una colonna che dava continuità ad una squadra che ogni partita cercava nuovi equilibri. Ha tenuto il centrocampo al fianco di Fabian, Demme o di Zielinski, non giocando praticamente nessuna partita insufficiente. Se appare difficile vedere il Napoli rinunciare alla qualità di Fabian, e l’inserimento di Anguissa a inizio anno è sembrato davvero un punto di svolta per il Napoli, Lobo in questo momento sembra il più utile tatticamente. Probabilmente, Anguissa dovrà lavorare per guadagnarsi il posto.

Ricapitolando possiamo ipotizzare che i titolari continueranno, almeno inizialmente, ad essere Fabian-Lobotka, con Anguissa che si avrà modo di riprendersi dalle fatiche della Coppa d’Africa. In questo discorso va poi inserito anche Demme, che ad inizio anno probabilmente il titolare con Fabian. Diego Demme è forse una delle poche note non del tutto positive della gestione Spalletti. Ha trovato molto poco spazio rispetto alle aspettative, ha subito diversi infortuni e ha anche preso il covid. É comunque giusto dire che, magari non è stato a livello degli altri tre, ma anche lui ha sempre dato il suo apporto, e può garantire intensità e polmoni che alla fine si rivelano sempre utili.

Con questa panoramica risulta sicuramente interessante immaginare nuovi soluzioni tattiche. A questo punto della stagione sarebbe di sicuro sorprendente, ma Spalletti ha finalmente modo di sperimentare. Sarebbe affascinante studiare un modo per non lasciar fuori nessuno dei tre mediani che stanno facendo così bene, considerato anche l’infortunio di Lozano.

Certezze e dubbi dell’attacco

Nonostante i problemi di contratto, Lorenzo Insigne è titolare del Napoli, ora sta bene e giocherà. Zielinski anche quest’anno ha dovuto superare fastidi muscolari e covid, ma sta ritrovando condizione e ha già dimostrato il suo talento. Osimhen si sta lasciando alle spalle l’infortunio, nel frattempo ha saltato la Coppa d’Africa per il covid, ma ha superato anche quello. Ha ritrovato anche titolarità e goal a Venezia, e ora non ha più ostacoli.

A destra, con prestazioni altalenanti, il titolare era diventato Lozano, che sarà ai box per un po’. Come ben sappiamo, il sostituto naturale c’è ed è Politano. Anche lui, un po’ come Demme, non sta certamente avendo la sua stagione migliore, soprattutto dopo il covid (fine novembre) ha trovato sempre meno spazio e il suo rendimento è calato. Il nuovo ballottaggio sembra essere diventato Politano-Elmas: il macedone quest’anno ha giocato molto più del solito, e ha trovato buone prestazioni a sinistra, al posto di Insigne, ma è sempre un buon jolly.

In questo contesto, in cui Petagna tornerà ad essere una riserva e Ounas, dopo la Coppa d’Africa e il covid, sarà sempre una soluzione per spaccare le partite, non è scontata la posizione di Mertens.

A giugno si parlerà del futuro, ma intanto il belga ha dimostrato anche quest’anno di essere fondamentale, e nell’ultimo periodo è stato uno dei più positivi e ha dimostrato anche tenuta fisica. É davvero difficile pensare questo Mertens panchinaro, e di sicuro troverà molto spazio e più minutaggio delle aspettative di inizio stagione. Un Mertens in campo da esterno, o trequartista con Zielinski largo, è stata per ora solo un’opzione a partita in corso, ma sarebbe di sicuro un’affascinante soluzione per sfruttare tutto il talento che offre la rosa.

