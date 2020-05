Il Napoli e il rebus centravanti: i rinnovi di Mertens e Milik in stallo

Sarà il tempo delle decisioni questo mese di maggio. Sulla possibile ripresa del campionato e anche sul futuro di alcuni giocatori. A Napoli c’è una certa apprensione su come finirà per il centravanti. Nel senso che in casa azzurra c’è in sospeso la situazione che riguarda Dries Mertens e quella di Arek Milik. Il belga è in scadenza, il polacco lo sarà fra un anno e il club ha già fatto capire che se non prolungherà finirà sul mercato. La curiosità, oltre a trattative dalle sfumature diverse, è che i due sono molto amici e sotto sotto spererebbero di restare insieme ancora a Napoli, anche per il rapporto positivo che hanno con la città. Ma un rinnovo di contratto significa, oltre a importanti cifre in ballo, decidere sul proprio futuro ed è su questo che ognuno di loro sta ancora riflettendo.Mertens ha avuto un incontro col presidente Aurelio De Laurentiis il primo marzo. Sembrava si fosse vicini a un accordo, ma i due mesi e mezzo di stallo dimostrano che non è così. Il club è convinto di aver fatto un’ottima offerta – oltre quattro milioni netti di ingaggio più bonus ogni stagione per due anni -, l’entourage dell’attaccante attende altre risposte. Dal primo febbraio Dries può firmare, essendo in scadenza, un nuovo contratto con altri club. Siccome le offerte non gli mancano – Inter, Chelsea e Monaco – se ancora non si è accordato con altri è perché spera di restare al Napoli. Il presidente, acquistando a un’asta benefica per 14 mila euro la maglia del gol-record al Barcellona, ha dato un segnale di stima. Vedremo se c’è spazio per prolungare oltre queste 7 stagioni scandite da ben 121 gol. Le discussioni fra l’agente David Pantak e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vanno avanti da tempo e, al di là del gioco delle parti e delle differenze, si continua a trattare con serenità. Pare che sull’ingaggio – 4 milioni netti a stagione più bonus – le distanze siano minime mentre la visione diversa riguarda la clausola di rescissione che il club vuole sopra gli 80 milioni e che il giocatore vorrebbe più bassa. Al di là di tutto c’è da fare una scelta di fondo, una risposta da dare. Il Napoli crede che Milik sarà il proprio bomber dei prossimi anni? Il polacco è convinto di restare? Sul secondo aspetto ricordiamo le difficoltà dell’estate scorsa quando la trattativa per portare Icardi a Napoli non lasciò indifferente Arek, il quale ora è molto stimolato dalla presenza di Gattuso, suo vicino di casa, ed è convinto che con questo allenatore possa ulteriormente migliorare. Intanto Giuntoli – dopo aver preso in gennaio Petagna – è pronto a intervenire sul mercato, monitorando l’iraniano dello Zenit, Azmoun, l’ivoriano del Sassuolo, Boga, e altri attaccanti.

fonte Gazzetta.it