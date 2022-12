Il Napoli di Spalletti è come se fosse al Giro d’Italia

Riempire lo spazio lasciato vuoto dalla sosta è cosa assai ardua per i tifosi. Si susseguono interrogativi ed analisi che il più delle volte somigliano ad una tombola.

Ripresa, preparazione, sosta e ritmo.

Ritmo.

Si chiacchiera proprio di questo.

Qual è il ritmo che il Napoli 5.0 dovrebbe tenere per arrivare in fondo?

Un punto noi, una vittoria loro etc.

Un gioco di proiezioni che somiglia alla lotteria.

Un bingo di pura fantasia.

Immagino la faccia e la risata di Spalletti.

Altro che ritmo, bisogna vincerle tutte, risponderebbe Luciano.

Correre, spingere a tutta, alzare la pressione e provare a vincere sempre.

Soltanto così il Napoli arriva in fondo.

Ne sono convinto. La mentalità da azienda che amministra non si presta al momento ed alla situazione. Non siamo il Real Madrid. Siamo chi deve spingere in salita e provare a staccare il capitano della favorita.

Giro d’Italia. Tappone alpino. Pronti via ed in testa a tirare. Ritmo forsennato. Dobbiamo mettere alle corde il favorito. Se lo portiamo in carrozza all’ultimo strappo, state certi, ci stacca.

Noi siamo dei passisti veloci. Andiamo a tutta sul piano anche contro il vento. Loro sanno scattare on salita. Serve staccarli.

