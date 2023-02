Il Napoli di De Laurentiis “incontra” Manfredi

Il Napoli gioca. Vince in Italia ed in Europa. Crea uno show che fa bene al movimento Calcio. Riceve complimenti da addetti ai lavori e sportivi in genere eppur non sfonda. Belli, sfavillanti, eleganti ma l’appeal resta contenuto. Giornali e tv di carattere nazionale, fanno “fatica” a passare la news Napoli. La Gazzetta dello Sport, la Domenica sportiva, per usar simboli, dicono i tifosi, dedichino tempo “eccessivo” a Milan, Inter e Juve.

Vero? Sensazione fasulla?

È un po’ questa la denuncia/riflessione del tifoso napoletano arrivati a questo punto del campionato ed alla soglia di un quarto di finale Champions.

Il calcio è uno sport tra gelosie. Invidie fazioni a confronto. I pareggi sono sconfitte.

Ha qualcosa di reale questa sensazione e se lo è, dove si nasconde il motivo?

Quali sarebbero i passi da mettere su strada per assistere ad una vera crescita?

Vero o presunto, qualcosa appare evidente. Le aziende Milan, inter e Juventus, oltre ad un mercato diverso e più largo, hanno creato una sinergia con le amministrazioni comunali. Milano gestisce molto meglio le sue squadre. Milano città è cresciuta tantissimo negli ultimi 10 anni. Milano città si è aperta all’Europa su mercati internazionali e mondiali che riguardano mille vie. Moda, cultura, tecnologia e quindi sport.

Il calcio moderno non può far a meno di managers di spessore.

Managers non soltanto in azienda ma anche nella periferia e nell’indotto.

Detta in maniera molto elementare, il Napoli di De Laurentiis necessita di una amministrazione comunale di ugual valore. La crescita del Napoli 5.0 chiede un presidente, un manager, un allenatore ma anche un sindaco.

Un testimone in senso stretto. Un “venditore” di immagine. Il sindaco “moderno” non può soltanto amministrare. Un uomo di Città, oggi, deve assolutamente rappresentare non solo una giunta ma anche le forze aziendali che nascono in casa.

Serve sinergia.

De Laurentiis chiami Manfredi, Manfredi si faccia trovare libero.

