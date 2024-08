Il Napoli degli Abbracci: Conte ritrova Lukaku

L’anno dello scudetto a Dimaro arriva Lobotka, Spalletti simula una sorta di inchino e tra i due scatta un affettuoso abbraccio.

L’attuale tecnico della Nazionale aveva ben capito.

Il mio Napoli passerà dai piedi di Stanislav.

I dati divennero incontrovertibili. Lobotka si evidenziò tra i migliori centrocampisti d’impostazione d’Europa.

Ancora oggi sebbene un anno scomodissimo, vive di questa fama.

Annus horribilis. Dimenticato.

Si riparte. 2024 a guida Conte.

Rivoluzione di un tema e di un modo di far mercato. Niente più “scommesse”, soltanto solide realtà.

Sembra lo spot di una finanziaria.

Si riparte da una nuova immagine ed un nuovo abbraccio. Affettuoso anzi di più. Caloroso anzi di più.

Due vecchi Amici che si ritrovano. Due Amici che hanno mosso l’ intera Europa per rivedersi.

Voli, coincidenze e fuso orario pur di ritrovarsi.

Non per la cena di fine stagione anzi per iniziarla.

È un abbraccio consapevole. Abbraccio di chi si è cercato anzi proprio voluto.

Antonio e Romelu. Conte e Lukaku.

Lukaku il “giocatore” di football americano. Potente eppur agile. Una montagna snella direbbero le guide alpine. Col Parma quasi certamente in panchina. Col Parma per ritrovarsi.

Antonio e Romelu.

Pedagogista dello Sport