Il Napoli da Lobotka, il Celta punta i piedi: venti milioni

Lobotka-Napoli…il Celta nn ci sta’!E quanto emerge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Spoirt.it Certe cose conviene dirsele in faccia, guardandosi negli occhi, leggendo nelle smorfie, ancor prima che tra le pieghe di contratti cavillosi, nei quali ci si può perdere: e due milioni di euro non vi sembrino un dettaglio, perché in questo pazzo, pazzo calcio, c’è chi dissipa e chi parsimoniosamente dà una sbirciatina al proprio bilancio per non fare il passo più lungo della gamba e ritrovarsi poi sul ciglio del burrone. Ci sono affari che si chiudono (anche) con una telefonata, dopo aver provveduto ad elaborare un piano e poi ce ne sono altri che hanno bisogno della fisicità degli interpreti: Maurizio Micheli in Spagna c’è già stato, ha avviato il dialogo con il Celta Vigo, ha voluto testimoniare l’assoluta autenticità dell’interesse del Napoli, ha ascoltato, annotato, poi è rientrato a Roma, s’è fermato in via XXIV maggio, ha riferito a De Laurentiis e a Chiavelli, ha chiacchierato al telefono con Cristiano Giuntoli ed ha consegnato il testimone della trattativa Lobotka.Ma quello è stato l’inizio, ora c’è da definirla, e si sa, ognuno fa la propria parte e insegue i personalissimi interessi: al Celta, che di problemi economici non ne hanno, hanno già dovuto rivedere le proprie posizioni, strappare quella clausola 50 milioni di euro, prendere atto che il vento è cambiato e accomodarsi a venti milioni di euro, l’ultima richiesta. Ma il Napoli ha una propria linea, un budget che non va sforato, neanche di un centesimo, e i tre milioni di euro per il prestito oneroso e i quindici poi per il riscatto (obbligatorio) sembrano somma equa.