Il Napoli Club Ferrara in aiuto dei bambini ucraini

La guerra in Ucraina non accenna a placarsi, anzi, e le immagini che provengono da quei territori sono sempre più forti, cruenti. Osservare e deprecare quegli atti violenti non basta, occorre agire ed il Napoli Club Ferrara ha deciso di varare un’iniziativa concreta.



La Fondazione ADO di Ferrara sta accogliendo presso la sua “Casa del Sollievo” alcune famiglie ucraine in fuga dalla propria patria. Ci sono anche 13 bambini di età compresa tra i 2 ed i 12 anni. Per una loro migliore permanenza in Italia occorrono generi alimentari, saponi per l’igiene intima, giocattoli (anche usati in buono stato), materiale di cartoleria. Il Napoli Club Ferrara ha deciso di comprare una parte di questi prodotti e donarli insieme a 13 uova di cioccolato e vari gadget sociali (guanti, polsini, lavagnette, bandierine).



“La violenza è intollerabile in qualunque forma e ad ogni livello – affermano il presidente Vincenzo Russo ed il vice presidente Pasquale Pasini – Come milioni di cittadini nel mondo stiamo seguendo quanto sta accadendo in Ucraina e siamo profondamente choccati perché pur non avendo vissuto direttamente gli orrori della seconda guerra mondiale, li abbiamo conosciuti attraverso i racconti dei nostri genitori e dei nonni. Anche la ripresa non sarà semplice, ma occorre concentrarsi sul presente e ci siamo attivati con una formula di sostegno diretta grazie alla conoscenza dell’ADO che da, da oltre 20 anni, opera nella nostra città e della quale apprezziamo e condividiamo la mission. Interfacciandoci con la dottoressa Patrizia Costa abbiamo stilato una lista delle priorità che forniremo loro”. La consegna avverrà dopo Pasqua in una data che sarà concordata insieme.



Data l’importante finalità del progetto sono stati informati anche i presidenti dei gruppi inseriti nel circuito UANM (Unione Azzurra nel Mondo) e sentitamente vi hanno partecipato i circoli: Club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra, Napoli Club Marigliano, Club Napoli Piedimonte Matese, Club Napoli Cava de Tirreni, Club Napoli Imola Diego Armando Maradona, Napoli Club Brescia, Napoli Club Pinerolo, Napoli Club Castrovillari, Napoli Club Genova, Club Napoli Conegliano, Club Napoli Belluno, Club Napoli Dhahran (Arabia Saudita), Club Napoli Monaco di Baviera, Club Napoli Victory Nigeria, Club Napoli Briganti,Club Napoli Azzurri Flegrei, Club Napoli Novara partenopea, Club Napoli Bergamo Azzurra, Club Napoli 2 Sicilie, Napoli Club Golfo dei poeti La Spezia, Napoli Club Lussemburgo e Club Napoli Venezia.

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati