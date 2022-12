Il Napoli cerca un difensore: l’indiscrezione di mercato

Il Napoli potrebbe accelerare le trattative per portare in questa sessione di mercato il difensore centrale, mediano Tiago Djalo. Il calciatore del Lille è ben strutturato e dotato di una buna struttura fisica. Inoltre è un classe 2000 quindi con grandi margini di miglioramento. Ha un valore di 15 milioni di euro e i partenopei potrebbero acquistarlo e lasciarlo in prestito al Lilla per i prossimi 6 mesi. Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, potrebbe anticipare le mosse di mercato delle squadre estere e accaparrarsi un possibile talento della nazionale portoghese.

In questa stagione Djalo ha giocato 14 presenze e 2 gol dando un grande rapporto anche offensivo alla squadra. Ha già collezionato presenze con il Portogallo trovando alchimia con le star della nazionale portoghese. A pubblicare la notizia è stato Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. In passato il difensore è stato cercato dal Milan, ma non è stato raggiunto nessuna intesa di massima. Adesso le porte per l’Italia per Djalo potrebbero aprirsi e avere un level up in carriera.

