Il Napoli celebra il suo attacco: è il migliore del decennio con 721 gol

Nspoli da record in attacco nell’ultimo decennio!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Repubblica.it La statistica di Opta: il Napoli ha fatto meglio della Juventus, seconda a 712 “Il miglior attacco del decennio”. Così il Napoli ha pubblicizzato sui social la statistica di Opta in merito alla profilicità del reparto offensivo. Gli azzurri sono davanti a tutti per la mole di produzione offensiva. Sono 721 i gol realizzati a partire del 2010.l Napoli ha fatto meglio della Juventus, seconda a 712, e della Roma che completa il podio a quota 687. Più indietro ci sono Lazio (625) e Inter (623). Il Napoli ha mantenuto il primato nonostante un avvio di stagione negativo: sono soltanto 27 le reti all’attivo nelle prime 17 giornate di campionato.