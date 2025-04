Il Napoli batte l’Empoli e riaccende la corsa scudetto: i tifosi sognano il sorpasso sull’Inter

Con la vittoria contro l’Empoli il Napoli accorcia le distanze dall’Inter e riapre ufficialmente la lotta scudetto. Gli azzurri, trascinati dall’entusiasmo di una squadra ritrovata, mettono pressione ai nerazzurri, che ora sentono sempre più il fiato sul collo.

In città l’entusiasmo è alle stelle, ma anche la tensione. I tifosi partenopei vivono queste giornate con il fiato sospeso, aspettando con ansia un passo falso dell’Inter, consapevoli che il calendario dei nerazzurri, almeno sulla carta, appare più impegnativo rispetto a quello degli azzurri nelle prossime settimane.

La volata finale di campionato tiene con il fiato sospeso non solo i supporters, ma anche gli appassionati di calcio e gli scommettitori. Non a caso, i bookmakers confermano che situazioni di equilibrio come questa accendono l’interesse e fanno registrare un’impennata nelle puntate, molto più di quanto accadde durante la scorsa stagione, quando il Napoli di Spalletti conquistò il tricolore con largo anticipo.

Adesso non resta che attendere i prossimi verdetti del campo. I tifosi napoletani già pregustano un finale di stagione da brividi e lo stadio Diego Armando Maradona si prepara a trasformarsi in una vera e propria bolgia, pronto a spingere la squadra verso un possibile, clamoroso sorpasso.

