Il Napoli 2024 – 2030

Crescere.

Verbo.

Infinito ed imperativo.

Basta metterci un punto esclamativo.

Il progetto non può che avere un raggio d’azione più largo.

I campioni d’Italia sono diventati ancor più ambiziosi.

I mercati vanno conquistati ed al più presto.

Il Napoli 5.0, è il Napoli del ciclo 2024-2030.

Il ciclo della consacrazione storica.

Il progetto di far della SSC Napoli, il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester City.

Insomma il salto di qualità che una società ed una città si auspicano.

In una parola, Futuro.

Crescita e Futuro.

È il dogma di De Laurentiis. La condizione sine qua non.

Cresce la squadra, cresce l’azienda, cresce il mercato ed il profitto.

Tutti sono avvisati.

Sindaco, città, tifosi ed interpreti del progetto 2024/2030.

Anche Dimaro deve crescere, ha detto il presidente.

Nulla è gratis nel mondo dello show business. Il calcio ne è un protagonista assoluto.

Così mentre il mercato del pallone sonnecchia, il presidente, è in opera perenne.

Prima persona.

Protagonista assoluto.

Propone, discute e magari rinnova.

Ora che Giuntoli si occupa d’altro e Spalletti se la spassa in campagna, Aurelio può davvero giocare a carte scoperte e far come desidera.

Si attendono puntelli e “rinforzi”.

A meno che Aurelio non abbia le caratteristiche di Kim.

L’ironia ci aiuta sempre.

