Il Nacional dice no: niente Milan per Viña. Ora si vira su Laxalt

E andato a vuoto il tentativo del terzino di convincere il presidente del club uruguaiano. Il torinista nuovo obiettivo.Se ne parla in questo articolo publicato su Gazzetta.it È stato inutile il tentativo di Matias Viña di convincere il presidente del Nacional. Il club di Montevideo ha rifiutato l’offerta del Milan, pertanto il terzino non arriverà in Italia. Il giocatore, assistito dai famigliari, era convinto di poter abbassare le pretese del Nacional, per mettere il discesa la trattativa. Invece non è stato così, il presidente del club uruguaiano è stato irremovibile.Intanto Ricardo Rodriguez va ugualmente al Psv Eindhoven e i dirigenti rossoneri si stanno orientando verso la soluzione-Laxalt che trova poco spazio nel Torino. Guarda caso negli ultimi mesi Viña ha soffiato la maglia da titolare nella nazionale uruguaiana proprio a Laxalt.