Il momento è davvero questo

La stagione calcistica 2019/20 del Napoli sarà ricordata certamente come una delle più oniriche ed incomprensibili della storia azzurra.

I partenopei a detta di tutti o quasi partivano con la certezza di fare un campionato di vertice, pronti a contendersi lo scudetto con i non colorati.

Invece per un serie incredibile di eventi, circostanze, errori ed orrori il Napoli a gennaio si è ritrovato con una classifica da incubo.

Nelle ultime due gare gli azzurri hanno però battuto, giocando bene, sia la Lazio che la Juventus garantendosi le semifinali di Coppa Italia ( che potrebbe in caso di raggiungimento della finale essere la porta europea) ed una boccata d’ossigeno enorme in classifica.

Della “goduria” calcistica di domenica scorsa ovviamente non ne parliamo nemmeno: che te lo dico a fare!

Oggi il Napoli si trova, nonostante mille peripezie e tante brutte figure, sul campo e non, comunque ancora in gioco nelle coppe.

Quale sarà però il futuro degli azzurri in campionato?

Le prossime sette partite a nostro avviso saranno decisive: Sampdoria, Lecce (casa) , Cagliari, Brescia, Torino (casa), Verona e Spal (casa).

Le prossime sette partite quindi, nonostante quattro trasferte daranno la dimensione pressochè definitiva al campionato azzurro.

Fare un filotto di vittorie o quantomeno di risultati utili dovrebbe bastare definitivamente a togliersi la paura di guardare indietro.

La zona Champions oggi appare lontanissima sia in termini di punti sia per il numero di squadre che ci precedono ahimè in classifica.

Vi è una speranza ancora in vita di raggiungere almeno il quinto o sesto posto – che dista solo 4 punti ma con diverse squadre davanti – garantendosi la partecipazione in Europa League: molto meno ricca ed affascinante come competizione ma dopo un’annata balorda come questa meglio di niente.

Già lunedì sera a Genova ci si gioca tantissimo; la Sampdoria nonostante la cura Ranieri è quintultima con soli 20 punti.

Batterla significherebbe andare a + 10 e probabilmente mettere già una distanza definitiva tra le due squadre.

Il Napoli di Gattuso pare finalmente abbia imboccato la strada giusta; sta cominciando a pagare il lavoro atletico e psicologico di Ringhio.

La società si sta muovendo bene nel mercato invernale ( in fondo lo si può fare, basta non si lotti per lo scudetto) ed oggi con gli innesti utilissimi di centrocampisti centrali come Demme e Lobotka ci sentiamo già più sereni.

Ma soprattutto, come dichiarato da un rinato Insigne, pare finalmente i calciatori stiano ritrovando lo spirito di gruppo necessario per le battaglie che ci attendono.

Gattuso non si fida ancora…noi più o meno si…forse…quasi.

Le prossime sette partite daranno agli azzurri una dimensione definitiva sul senso da dare al campionato.

Dopo la gara interna con la Spal gli azzurri affronteranno l’Atalanta a Bergamo e la Roma al San Paolo.

Ciò che accadrà prima darà un senso a queste due sfide che all’andata ci hanno lasciato l’amaro in bocca.