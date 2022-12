Il ministro Abodi vuole ripulire la Serie A

Gennaio ci proporrà un campionato nuovo. Troppe sono le cose accadute durante questa prima parte di sosta. Nulla che riguardi il campo, purtroppo.

Su tutto il terremoto Juventus.

L’operazione Prisma della procura di Torino ha scoperchiato un vaso fetido ma che non stupisce. Le plusvalenze sono caratteristiche del calcio internazionale che conosciamo da tempo. Quelle nascoste o gonfiate speravamo fossero ricordo del passato. Non è così.

Quel che oggi però ci fa “sobbalzare” sono le dichiarazioni del ministro per lo sport, Carlo Abodi.

“La Juventus non sarà l’unico club coinvolto, bisogna far pulizia“.

È un tuono più che una dichiarazione.

Dobbiamo aspettarci una lunga indagine su conti, bilanci e cartelle dei vari clubs italiani. Gennaio porterà in dono, solo carbone, ci pare di capire.

Natale austero ed una Epifania di stenti.

In tutto ciò il Napoli, allo stato attuale, dovrebbe essere fuori da ogni indagine. Al momento niente fa pensare ad un interessamento dei partenopei nelle vicende di Prisma.

Si naviga a vista ed ogni giorno si attende l’intercettazione di turno. Sembra di essere tornati a Mani pulite dove ogni giorno spuntava un nome nuovo.

In tutto questo il pallone è sgonfio e fermo.

