Il Milan prende Robinson, sostituisce Rodriguez

Il terzino 22enne arriva in prestito dal Wigan.Se ne parla in questo articolo pbblicato su Ansa.it Sarà Antonee Robinson a sostituire Ricardo Rodriguez – passato al PSV Eindhoven – come vice di Theo Hernandez nel Milan di Stefano Pioli. Il terzino sinistro del Wigan, 22 anni, arriverà in prestito con diritto di riscatto per un totale di 7 milioni di euro. Una trattativa-lampo, la cui accelerata è avvenuta dopo il mancato accordo con il Nacional per Matias Vina. Questo è il secondo colpo del Milan nella giornata di oggi, dopo l’imminente arrivo di Alexis Saelemaekers.