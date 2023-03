Il Milan, il Pnrr di De Laurentiis

Napoli al centro di un flusso di danaro praticamente senza precedenti. In questo nulla c’entra la criminalità ed è una bellissima notizia. Niente Gomorra, niente Mare fuori. Niente inchieste giornalistiche. Pallone e non delinquenza. Finalmente parliamo di danaro pulito, commerciale e progettuale. La prima azienda di città, già brillante ora splende.

La Champions è il Pnrr di Napoli e più nello specifico di De Laurentiis e della Ssc Napoli. Il Milan di notte vale 6 milioni di euro. Incasso record per le casse del patron Aurelio. Nessuno in Italia e solo pochissimi in Europa può vantare la realizzazione di un prodotto tanto prezioso. Far profitto non è cosa semplice e soprattutto non è cosa da tutti. Il campionato di prestigio, i risultati in Champions ed un sorteggio vantaggioso hanno fatto esplodere il mercato dello show partenopeo. Il desiderio, il sogno e la non assurda realizzazione, hanno incendiato la speranza di essere protagonisti fino al vertice. Il 2023 è un anno unico. Occorre crederci fino in fondo. All in. Fino all’ultimo respiro. Ora o mai più. La cabala gira sulla ruota di Napoli. Un ambo ricchissimo sta aleggiando sulla città.

Vince la squadra, vince De Laurentiis, vince la città. Il flusso economico che arriverà nelle casse azzurre, avrà comunque una ricaduta sull’indotto.

Alla città serve questo Napoli. Il Napoli 5.0 spinge e fa da sponda.

Napoli milan Napoli milan

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati