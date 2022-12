Il Mercato non dà pause. Vialli si ferma un giro.

Mentre il carrozzone calcio viaggia a ritmi forsennati, il mondiale del Qatar si sintonizza sullo scontro finale Argentina – Francia e chi è rimasto a casa, accellera per trovarsi a Gennaio in grande spolvero, la vita vera, quella che riguarda gli Uomini e non i calciatori, fa il suo corso.

Doloroso, a volte faticoso, sempre educativo. La vita istruisce chi desidera vederla per davvero.

Spesso ho scritto il Mercato non conosce pause. Non può fermarsi proprio come lo show.

The show must go on cantano i Queen.

Non esistono curve dove ci si può soffermare, soltanto rettilinei dove accelerare e superare.

Competizione, il resto è chiacchiere.

Gianluca Vialli vive un momento di curva. Deve fermarsi. È l’uomo che necessita di una pausa e gli uomini vengono assai prima dei calciatori.

Questo il mercato non lo accetta ed infatti costringe a tour de force assoluti.

Diceva il professor Bellavista, vi siete fatti bene i conti, vi conviene?

Vialli intanto si ferma. In accordo con lo staff dei medici che segue il percorso ed il decorso della malattia, il 9 della, Samp di Boskov e della Nazionale di Vicini, si ferma per un giro.

Per un po’ lascerà il suo ruolo da capo delegazione della nazionale di Mancini.

Tempo di riposo, cura ed attenzione a sé stesso.

L’uomo prima, il professionista poi.

In bocca al lupo Gianluca ti aspettiamo presto.

Napoli saprà starti accanto in questa avventura.

Riposa, ti aspettiamo al mare.

