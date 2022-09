Il Mattino: “L’uomo che si lega le cose al dito…”

Il Mattino si è soffermato su Luciano Spalletti, allenatore del Napoli:

“Già a volte i suoi discorsi sono torrenziali e inafferrabili, figurarsi i sobbalzi dell’anima. Ma della storia delle sostituzioni, del turn over e così via ne ha già parlato ad aprile, Spalletti, lasciando intendere che non gradiva. Dietro l’apparente tensione e una facciata da uomo pieno di tormenti, c’è un allenatore assolutamente sereno, tranquillo e che condivide con il presidente molti passaggi del percorso iniziato a maggio del 2021. Nel progetto Napoli, Spalletti è l’uomo-chiave. Per scelta sua e per scelta di De Laurentiis. Ovvio, non si fa passare la mosca sotto al naso. L’impressione che quello che gli è rimasto sullo stomaco sono le critiche per il turn over con il Lecce (evidente, pure il patron ha trovato il modo di parlare di questa cosa). Ma in generale, lo Spalletti napoletano mostra una dote che certo non fa sempre bene: si lega le cose al dito”.

