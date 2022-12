Il Marocco fa la Storia. Africa in semifinale.

Qatar 2022 è un’occasione ho scritto il primo giorno. Esistono parentesi di vita quotidiana che aprono portoni e qualche volta costruiscono stazioni ferroviarie. Nuovi eroi, nuove mete, nuove realtà. Mi sbagliavo, Qatar 2022, non è un’occasione è Storia.

Per la prima volta nella storia del calcio mondiale una Nazionale Africana accede alle semifinali. È la vittoria di una Parte del mondo. Una parte “povera” contro il mondo occidentale “emancipato”.

Il mondo africano in festa. Lo stadio è completamente rosso verde e non sono portoghesi. Il Marocco, fino a questo momento ha subito un solo gol, col Canada e per autorete. Vince con un solo tiro in porta, un colpo di testa su uscita maldestra del portiere ma con 100 minuti di cuore, sacrificio, pazienza ed una infinita abnegazione.

Il Portogallo ci ha provato per 80 minuti continui. Disordinatamente. Una infinita serie cu cross in area di rigore. Nulla, proprio nulla, il Marocco ha eretto un fortino. Su tutti una conoscenza italiana Amrabat, centrocampista della Fiorentina. Fino a questo momento record man di recupero palloni.

Partita emozionante, fino all’ultimo respiro. Pepe al 100′ minuto si divora il pareggio.

Mille emozioni, mille colori. La vittoria di Davide contro Golia.

Finisce un’era. Finisce un’epoca ne inizia una nuova.

Cristiano Ronaldo è accompagnato negli spogliatoi in lacrime dalle telecamere di tutto il pianeta. Finisce una Storia ne inizia una nuova. Una storia Africana. Storia in divenire.

Regragui il ct, Bonou il portiere, appuntiamoci questi nomi.

