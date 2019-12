“Il Manchester United aspetta Eriksen per l’estate”

Il Man.Utd attende Eriksen per giugno!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Manchester United è pronto ad aspettare l’estate per ingaggiare Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham. Lo scrive oggi il “Telegraph”. Ventisette anni, Eriksen potrà iniziare a parlare gia dalla prossima settimana con altri club per definire un pre-contratto. Eriksen potrebbe anche partire nella finestra di mercato di gennaio ma il Tottenham, ancora in corsa in Champions e con Mourinho in panchina che difficilmente se ne priverebbe, non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di sterline, una cifra esagerata considerando che fra sei mesi si libera a parametro zero. Titolare e a segno ieri nel pareggio degli Spurs contro il Norwich, Eriksen potrebbe costare oltre 100 milioni di sterline, ma non ha accettato il rinnovo di contratto con il Tottenham e questo lo rende appetibile dai top club europei. Anche il Real Madrid, infatti, aveva espresso interesse per il danese: l’esplosione dell’uruguaiano Federico Valverde, tuttavia, ha posto i blancos in una posizione secondaria. Anche dall’Italia, racconta ancora il “Telegraph”, ci sono stati interessamenti per Eriksen sia dalla Juventus che dall’Inter, ma è il Manchester United di Solskjaer ad essere in pole per il numero 10 degli Spurs.