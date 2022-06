Il grande Beppe Bruscolotti compie 71 anni!

Tanti Auguri a Beppe Bruscolotti. L’ex difensore del Napoli oggi compie 71 anni.

Anni di successi straordinari legati al club azzurro.

Un grande giocatore e un grande uomo, che con il Napoli di Maradona, riuscì a portare il Napoli di Corrado Ferlaino sul tetto d’Europa per quantità di vittorie.

Con Bruscolotti il Napoli riuscì a vincere il primo meraviglioso Scudetto, che fece impazzire tutta la città di Partenopee, ma non solo. Le due Coppe Italia e la Coppa di lega Italo-Inglese riuscirono a scrivere un pezzo di storia del Napoli.

Una storia difficile da replicare, per il grado di difficoltà e per la qualità e quantità di vittorie, che porta il nome del difensore del tridente MA.GI.CA, soprannominato “O’ palo e fierr” per la sua prestanza fisica e per la sua difesa invalicabile.

In merito, lo stesso Bruscolotti, rilasciò un aneddoto molto divertente:

“Li ho visti da vicino quei campioni che i ragazzini collezionavano con le figurine: Riva, Boninsegna, Bettega, Pulici, Graziani, Prati, Rossi. Non ho nessuna maglia, perché all’epoca se osavi scambiarla ti ammazzavano. Ricordo il grande Gigi Riva che dopo la gara col Cagliari mi chiese quanti anni avessi: Signor Riva, ne ho 21. Cavolo, sei tosto davvero.

Palo e’ fierro? Il pubblico di Napoli mi incoronò con questo soprannome che a me è sempre piaciuto. Rifletteva esattamente quello che volevo essere in campo, una roccia insuperabile.

Proprio come il mio idolo: Tarcisio Burgnich.

Era un esempio per me, anche di stile. Figurarsi quando me lo ritrovai libero nel mio Napoli, compagno di squadra.

Un sogno che si avverava”. -Beppe Bruscolotti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati