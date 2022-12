Il giorno dopo, il testamento di Sinisa

Il Calcio è un gioco. Chi lo pratica e di questo ne fa un lavoro deve ritenersi un privilegiato. Un “miracolato”. Guai a parlare di sacrifici.

Fortuna, fortuna ed ancora fortuna.

È il testamento lasciato da Sinisa Mihajlovic. Testa bassa, umiltà e ringraziare.

Testamento per i Giovani. Per tutti quelli che nel Pallone vedono qualcosa che non è.

Concetto che viene fuori rivedendo i momenti più caldi del Sinisa allenatore. C’è una intervista ai tempi del Torino. In sala stampa Sinisa commenta una gara vinta, la fascia da capitano ed il gol di un giovane 22 enne. Il cronista parla di responsabilità e pesi. Sinisa sbotta fortemente.

Tali termini sono da accostare soltanto a chi LAVORA ogni santo giorno, si alza alle 4 ed a fine mese fa i conti con gli spiccioli.

La carriera di Sinisa dice di un Uomo onesto che non ha mai avuto bisogno di fingere o far fasullo moralismo.

Un uomo contro.

Un uomo sincero e nel calcio è una dote rara.

Educatore, Adulto ed Esempio.

Con Sinisa, la classe operaia è andata in paradiso e gli operai non dimenticano mai di ringraziare. Sarà il ricordo della strada e del sudore.

Ci svegliamo tutti un po’ più soli. Un po’ meno rappresentati. Ci svegliamo nella realtà dove ieri è già storia vecchia.

Gli esempi restano negli occhi di chi vuol vedere.

È morto un Poeta e di poeti ne nascono 3 o 4 in un secolo, disse Moravia di Pasolini.

Più modestamente dirò è morto un Uomo.

Buon viaggio Sinisa, uomo serio.

