Il Futuro è nelle mani del Napoli. Saviano sbaglia di grosso!

La favola del Verona di Bagnoli campione d’Italia è preistoria e fantasia fi un secolo passato. Il Calcio non solo si è evoluto ma per molti versi si è ammalato. Patologia? Soldi e show. Questo è chiaro a tutti eppure il pallone rotola e rotola in ogni parte. Soprattutto rotola e fa sorridere i più giovani. Teniamolo a mente.

“Temo si metta in moto la grande macchina del Nord”.

Roberto Saviano rilascia una intervista alla Gazzetta dello Sport e come è nel suo stile non le manda a dire.

Nutro per Saviano una stima ed un rispetto che si deve soltanto ai grandi intellettuali. Apprezzamento per quanto indagato, scritto e portato alla conoscenza di ogni cittadino onesto. Cittadino campano italiano ed internazionale. Quindi il grazie che si deve Roberto è infinito. Detto questo, con umiltà ma con estrema decisione, critico fortemente il pensiero espresso in apertura.

Somiglia tantissimo alla teoria del complotto anzi la sdogana proprio. La propone e praticamente la ammette come data.

Consuetudine.

Soltanto un illuso può far finta che certi interessi squisitamente economici non spingano verso il triangolo produttivo d’Italia. La storia del Paese è chiara per chi la legge onestamente ma esiste un ma ed è enorme.

Non si può soffiare su questo fuoco. È inaccettabile considerarlo un cancro del Paese ed accettarlo. Trovo inaccettabile lo si dica tanto apertamente senza sentirne il peso.

Dirlo come si trattasse di un regolamento accettato. È una frase pesante e nessuno più di Saviano conosce il peso delle parole.

Delle due l’una. O si crede che il calcio italiano sia nelle mani di complottisti che vogliono dare il titolo a Inter, Milan o Juve oppure si fa del mediocre vittimismo.

Napoli ha bisogno proprio di tutto tranne di aver ancora i panni della vittima. È un ruolo teatrale che davvero ci ha dato la nausea.

Napoli merita un ruolo moderno. I panni di Pulcinella che prende botte mentre scappa tra i vicoli dei quartieri hanno davvero stancato, annoiato, disgustato.

Napoli è una città viva ed europea e vince se crede in sé stessa e resta unita.

Il resto è vittimismo da Sceneggiata.

Auguri a tutti. Buon 2023.

Il Futuro è nelle mani del Napoli 5.0.

