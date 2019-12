“Il Flamengo incontra l’Inter per riscattare Gabigol”

Gabigol el’Inter ai titoli di coda—-se ne parla in questo articolo pubblicato da il Corriere delloSport.it Per Gabigol, dopo la grandiosa stagione al Flamengo, condita dalla vittoria nella Libertadores, potrebbe arrivare la riconferma nel club brasiliano. Bruno Spindel, direttore esecutivo dei rossoneri, in un’intervista a “Expediente Futebol” ha mostrato un cauto ottimismo in merito alla trattativa con l’Inter per il riscatto dell’attaccante. “Abbiamo avuto un incontro a Doha e abbiamo fatto un passetto avanti“. E’ un affare complesso, che coinvolge tre parti, dipende dall’Inter, da lui, stiamo discutendo del contratto del giocatore e non c’è ancora niente di concreto -A precisa – Il tempo ci dirà se il ragazzo sarà con noi anche nel 2020. Il nostro desiderio è quello di confermare la rosa che ha fatto grandi cose quest’anno, faremo tutto il possibile per riuscirci.“