Il dubbio di Gianni Di Marzio: “Spalletti aziendalista, forse si è accontentato…”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex allenatore Gianni Di Marzio.

Avendo ricoperto svariati ruoli all’interno del mondo del calcio, Di Marzio ha maturato una sua teoria circa l’arrivo di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio. “Spalletti? Abbastanza aziendalista, mi ha dato l’idea che si sia accontentato. Un allenatore bravo come lui deve già sapere perché la squadra è venuta meno contro il Verona. Vanno capite attraverso il carattere di ognuno di loro. La squadra deve convincersi di essere forte? La deve convincere lui...”.

Chiaramente, da esperto di scouting a tutto tondo, Di Marzio parla con cognizione di causa di mercato. Si Insigne dice: “Andava fatto il contratto prima. In questo momento io sono per lui, durante la trattativa….”. Mentre di Emerson Palmieri ha questa idea. “Non è Spinazzola, ma ha fisico, cambio marcia, spinge bene. Si tratta di un giocatore forte. Difficilmente però il Napoli potrà comprare se non vende. Se qualcuno può portare una determinata cifra quello può essere anche Insigne“.

Leggi le parole di Antonio Corbo su Spalletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati