Il disastroso avvio di stagione del Napoli

Napoli-Monza, 18esimo turno del campionato di Serie A chiude il 2023 e ci spinge gioco-forza a fare una riflessione su quanto si è visto in questa prima parte di stagione. Per il Napoli campione d’Italia è stato un avvio di stagione davvero complicato, a tratti disastroso, ma cerchiamo di vedere anche i tratti positivi, se ce ne sono e quali sono state le occasioni sprecate, per il campionato della formazione partenopea.

Al netto di un cambio di allenatore e qualche defezione iniziale (Kim, Lozano e altri giocatori indisponibili in avvio di campionato) il Napoli di Garcia parte tutto sommato bene, se non altro in termini di risultati, vincendo una partita in salita contro il Frosinone di Di Francesco. Prosegue con il successo in casa contro il Sassuolo di Dionisi. Al terzo turno il Napoli incontra al Maradona la Lazio di Maurizio Sarri, che non ha iniziato in modo positivo questo campionato. Nonostante questo i biancocelesti si impongono per 2-1 e questa sarà la prima sconfitta interna del Napoli di Garcia in campionato. Un campanello d’allarme anche per quanto riguarda la prestazione della squadra, durante il secondo tempo.

Da qui in poi si inizia a vedere una squadra insicura e poco incisiva, sia in termini di gioco, sia per quanto concerne la fase difensiva. A Genova contro la squadra di Gilardino il Napoli recupera solo nel secondo tempo il doppio svantaggio, ma diventa evidente che qualcosa non funziona, sia in difesa che negli altri reparti. La squadra subisce troppo, anche da avversari di livello inferiore. Bologna-Napoli è una occasione mancata, dato che il Napoli spreca la possibilità di portarsi in vantaggio, con un rigore sbagliato da Osimhen. La prestazione è però migliore rispetto a quella di Genova, ma soprattutto rispetto a Napoli-Lazio. Un’occasione mancata e quindi sprecata, ma non sarà certo l’unica né l’ultima, purtroppo.

Il calendario favorevole illude che il Napoli abbia risolto i suoi problemi, dato che Napoli-Udinese termina 4-1 e per alcuni momenti ci riconduce allo spettacolo della squadra allenata da Luciano Spalletti. A Lecce il Napoli si impone per 4-0 illudendo un po’ tutti che il momento difficile sia stato del tutto superato. Quella di Lecce in effetti potrebbe essere annotata come la migliore gara, per risultato e per gioco disputata dai campioni d’Italia in carica.

Si tratta purtroppo di un’altra illusione, un abbaglio per la squadra di Rudi Garcia. Arriviamo quindi alla peggiore sconfitta, fino a questo momento, subita dal Napoli scudettato. Il Napoli incontra per l’ottava giornata la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara terminerà 3-1 a favore della Fiorentina. Si apre formalmente la crisi della squadra, anche perché la sconfitta arriverà dopo la prima gara di Champions League, contro il Real Madrid, terminata 3-2 in favore degli spagnoli. A Verona vediamo finalmente una prova di carattere degli uomini di Garcia e si scorge anche un po’ di bel gioco, a tratti, ma la cosa più importante è il risultato, 3-1 a favore degli azzurri. Si nota però come, nonostante le reti realizzate, il Napoli subisca troppi gol. Pochissimi clean sheet per Alex Meret, sono un ulteriore dato preoccupante, a tratti allarmante.

Per il decimo turno arriva il big-match del Maradona: Napoli-Milan. Ancora una prestazione disastrosa per quanto concerne la fase difensiva. Il Napoli nel secondo tempo cambia faccia e riesce a ribaltare il doppio svantaggio. La gara terminerà 2-2 con la sensazione che si poteva vincerla o quantomeno provarci di più. Il Milan di Pioli in effetti, risulta essere un’altra squadra al pari di Lazio e Napoli, tutt’altro che irresistibile. La trasferta di Salerno per il derby regionale restituisce un pizzico di serenità all’ambiente, per via del successo centrato dagli uomini di Garcia, senza subire reti. Napoli-Empoli 0-1 è l’ultima gara con Garcia allenatore del Napoli. De Laurentiis che aveva tentennato più del dovuto, prende una decisione esonerando il tecnico transalpino.

Arriva Walter Mazzarri in un momento delicatissimo della stagione. Il Napoli infatti deve centrare la qualificazione in Champions League, giocando l’ultima gara in casa contro i portoghesi del Braga. Questo però è solo l’inizio di un tour de force che prevede un calendario fitto di appuntamenti. Ci sono infatti Atalanta, Inter, Juventus, Roma e poi ancora Frosinone per la Coppa Italia, Cagliari e Monza, gara che conclude l’anno solare per il Napoli campione d’Italia. Il Napoli centra il primo obiettivo stagionale, vincendo contro il Braga e strappando il pass per gli ottavi di Champions. Un’altra illusione arriva dal successo in trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Il Napoli perderà contro il Frosinone in Coppa Italia e in campionato contro l’Inter in casa, la Juventus a Torino e la Roma, ancora in trasferta. Vittoria sofferta contro il Cagliari di Ranieri.

Il Napoli è settimo, dopo la sconfitta di Roma e viaggia con quattro punti in meno rispetto al quarto posto del Bologna di Motta. Ed è palese un dato: non è riuscito a vincere nessuno scontro diretto contro le 6 formazioni che sono più avanti in termini di punteggio. Anzi, l’unica squadra contro cui ha vinto, tra le prime 10, è stata l’Atalanta di Gasperini. Un dato a dir poco preoccupante.

Tutto sommato, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, c’è da dire che nonostante le sconfitte, i campioni d’Italia restano in gara per centrare il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. Per farlo serve un cambio di rotta e un passo decisamente più audace, anche perché Fiorentina, Bologna, Milan e via dicendo hanno mostrato qualità che questa squadra attualmente sembra aver smarrito. Si riparte quindi da Napoli-Monza, e si concluderà il girone d’andata a Torino contro la squadra di Juric. Poi sarà nuovamente di scena il derby regionale contro la Salernitana in programma al Maradona il prossimo 14 gennaio. Il 18 gennaio andrà di scena invece la Supercoppa Italiana con la formula Final Four: la prima gara sarà con la Fiorentina di Italiano. Vedremo un altro Napoli allora? Chi può dirlo? Chi vivrà, vedrà.

