Il “dilemma” Raspadori

La giornata trascorsa da poco, ci ha dato modo di guardare con più chiarezza la vicenda Cremonese. Difficile far della serata un sol dato. Troppi i particolari emersi ma uno, a mio avviso, è da sottolineare.

Lo avevamo scritto in precedenza, ieri lo abbiamo rivisto.

C’è un “problema” Raspadori, quantomeno ci pare.

Posizione in campo?

Rendimento e minuti giocati? Poca partecipazione alla manovra? Condizioni psico fisiche non idonee?

Come sempre a noi le domande a voi le risposte. Ognuno ne ha una propria. Il dato però dice che con la Cremonese, ultima in classifica, zero vittorie in stagione, Spalletti dopo un’ora tira via Giacomo, attaccante della nazionale, con pochissime presenze e mette dentro uno svogliatissimo Politano.

Ci stupisce e non poco la sostituzione. Fuori ruolo e poi anche messo fuori.

È Spalletti che ha una difficoltà con l’impiego di Raspadori o è Raspadori che fatica a Napoli?

Al giro di boa, Spalletti non ha ancora chiaro chi è Raspadori e come posizionarlo in campo. Probabilmente il rendimento altissimo del reparto avanzato non ha dato modo di capire. Forse è proprio Raspadori che non si lascia interpretare o magari il suo modo di vivere la partita non si sposa con il credo toscano. Dubbi. Ci ha lasciato dubbi la mossa di Spalletti e crediamo non abbia fatto bene all’umore di Giacomo.

C’è un problema Raspadori?

