Il diesse del Crotone Ursino tesse le lodi di Luperto e Ounas

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio Kiss Kiss è intervenuto il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino.

Nonostante il campionato dei pitagorici si sia concluso con la retrocessione, in Calabria hanno avuto comunque il merito valorizzare Adam Ounas e Sebastiano Luperto. Il giudizio che il diesse dei calabresi da sui due giocatori in prestito dal Napoli è sicuramente lusinghiero. “Ounas può giocarsela tranquillamente nel Napoli, a patto che si senta un calciatore importante. Secondo me è fortissimo e può giocare ad alti livelli, ma ribadisco che deve sentire fiducia attorno a sé…“.

Dello stesso tenore le parole spese sul difensore centrale: “Anche Luperto ha bisogno di giocare e irrobustirsi. Ha grandi doti e credo che il Napoli debba mandarlo ancora a giocare in prestito…”.

Il finale è dedicato a una doppia operazione di mercato, che avrebbe pure potuto concretizzarsi. Ma che allo stato attuale delle cose, pare davvero finita nel dimenticatoio. “Quando Gattuso era al Napoli parlammo anche di Messias e Simy, ma con il suo addio non ho più sentito nessuno“.

