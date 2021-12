Il Corriere della Sera si occupa di Serie A in prima pagina, questa mattina. Il quotidiano titola: “Il Napoli batte il Milan. Inter campione d’inverno”. Il Napoli ha avuto la meglio, ieri, in casa del Milan per 1-0, mentre l’Inter aveva battuto la Salernitana venerdì per 5-0.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati