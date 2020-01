il Corriere del Mezzogiorno:”Difesa incerottata per il Napoli”

Senza Nikola Maksimovic e molto probabilmente Kalidou Koulibaly. Così il Napoli si presenta alla sfida ostica con l’Inter in programma per domani, con soli due difensori centrali a disposizione: Sebastiano Luperto e Kostas Manolas. Anche Koulibaly, dunque, dovrebbe dare forfait: molto probabile la sua assenza, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, anche se proverà a fare il miracolo. Ad oggi le possibilità di vederlo in campo sono comunque molto basse.