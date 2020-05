Il Comitato Scientifico boccia la proposta della FIGC: no al modello tedesco per la quarantena

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto su quelllo che è stato l’incontro di ieri tra FIGC e Cts in merito al protocollo per la ripartenza della Serie A. La Federazione vorrebbe adottare il modello tedesco, ovvero isolare solo l’eventuale positivo e consentire agli altri di continuare a lavorare. Il Comitato Tecnico Scientifico, su questo punto, è sembrato intransigente. Il decreto governativo parla chiaro: quattordici giorni di quarantena per chi ha contratto il virus e per tutti quelli che sono stati a contatto col soggetto infettato