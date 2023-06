Il Club Napoli Castel San Giorgio celebra lo scudetto

È giunto il momento anche per il Club Napoli di Castel San Giorgio (Sa) di celebrare lo scudetto vinto dagli azzurri. L’appuntamento è per sabato 17 giugno a partire dalle ore 20 nei pressi dalla sede del Club, fondato nel 1986, e sicuramente tra i più antichi sodalizi campani.

Una serata ricca di sorprese per i tifosi azzurri, che sarà aperta da Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, per parlare del suo Napoli, il primo dell’era De Laurentiis, e dell’impresa dei Campioni d’Italia.

Oltre a Montervino prevista anche tanta musica con l’esibizione dei “Music in play”, band che proporrà un mix di brani: dai classici della tradizione napoletana a Pino Daniele fino alle canzoni celebri dei mesi dell’inarrestabile impresa degli uomini di Spalletti.

La serata continua con i comici di “Made in Sud”. Risate garantite con Nello Iorio che proporrà il suo spettacolo “A volte sì…e a volte no!”, con la sua galleria di personaggi. Ovviamente non può mancare il suo Nonno Moderno. Oltre al grande Nello saranno presenti anche Enzo e Sal con il loro spettacolo “Uomo avvisato mezzo sposato”, oltre l’iconico “Incazzatore personalizzato”.

Sarà ospite anche la pittrice Marie Hance con un’esposizione di tre opere a tema Napoli.

La serata si chiuderà con un dj set.

Club Napoli castel san giorgio

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati