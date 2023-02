Il circo di Mangiafuoco è in città. Il Napoli produce gioia

Più che una squadra di calcio, il circo.

Armonia, fantasia ed artisti funamboli. Il Napoli possiede la caratteristica più importante per chi fa arte. Si diverte.

Si appassiona con la leggerezza dell’impegno. È la peculiare caratteristica che raramente si trova sui campi di gioco. Si era intravista a Napoli con Sarri ed attualmente si trova soltanto quando c’è in campo il Real Madrid di re Carlo Ancelotti.

Il Real che, ieri, dopo un avvio shock, strapazza il Liverpool ad Anfield Road. 5-2 in casa dei Reeds.

Gioca la banda Spalletti e ci si diverte. Il divertimento è trasversale. Puoi anche essere tifoso avversario, puoi anche tenere per altri ma non puoi non ammettere che chi è in campo, crea uno show.

La stessa sensazione che molto spesso abbiamo provato un po’ tutti ai mondiali. GuardI il Brasile e diventi un po’ verde oro. In ognuno di noi c’è il desiderio di gioire e farlo divertendosi. Onestamente è bello vincere ma se giochi male e magari vinci immeritatamente, dentro avverti una sensazione amara.

La banda Spalletti diverte e soprattutto si diverte. Il gol di Di Lorenzo è un gioco di prestigio. La presa dei trapezisti. Kvaratskhelia controllo e piroetta, Giovanni colpo in buca d’angolo. Non può che applaudire anche l’italiano avverso.

Funamboli, trapezisti, fuochisti, ginnasti e domatori di bestie feroci. Artisti di ogni genere.

È arrivato in città il circo di Spalletti. Il circo di Mangiafuoco. Spettacolo assicurato. Accorrete gente, accorrete.

